Бельтюгов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюгов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1941

Дочь: Бельтюгова Клара Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельтюгова Нина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельтюгов Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельтюгова Людмила Семеновна

Мать ребёнка: Фетисова Мария Никандровна

Смерть
Неизвестно
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