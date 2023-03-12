Бельтюгов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1941
Дочь: Бельтюгова Клара Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюгова Нина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельтюгов Николай Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельтюгова Людмила Семеновна
Мать ребёнка: Фетисова Мария Никандровна
Смерть
Неизвестно