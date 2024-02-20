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Янатьев Григорий Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

12.09.1898

Дата смерти

30.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1898

Отец: Янатьев Константин Ильич

Мать: Янатьева Анна Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
30.12.1898
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
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