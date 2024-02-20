Янатьев Григорий Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения12.09.1898
Дата смерти30.12.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1898
Отец: Янатьев Константин Ильич
Мать: Янатьева Анна Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
30.12.1898
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль