Копылов Терентий Артамонович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1742
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Копылов Артамон
Мать: не указана
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1766
Сын: Копылов Андрей Терентьевич
Мать ребёнка: Копылова Маремьяна Прохоровна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786
Спассовка (Старый Погост)