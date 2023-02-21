Копылов Терентий Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Терентий Артамонович

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1742

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Копылов Артамон

Мать: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1766

Сын: Копылов Андрей Терентьевич

Мать ребёнка: Копылова Маремьяна Прохоровна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Маремьяна Прохоровна

Смерть
1786
Спассовка (Старый Погост)
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