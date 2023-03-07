Мандичева (Гончарова) Соломонида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандичева (Гончарова) Соломонида Максимовна

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Место рождения

Решетиловка, Полтавська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Максим

Мать: не указана

Решетиловка, Полтавська область
Украина, Полтавская губерния, местечко Решетиловка
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мандич (мандыч) Георгий Васильев

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Решетиловка, Полтавська область
Украина, Полтавская губерния, местечко Решетиловка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Мандич Аввакум Васильевич

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Очаков, Миколаївська область
Украина, Николаевская область, г. Очаков (Херсонская губерния)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мандич Василий Васильев

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Очаков, Миколаївська область
Украина, Николаевская область, г. Очаков (Херсонская губерния)
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Мандич Федор Васильевич

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Мандич Феодот Васильевич

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандич Семен Васильевич

Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин

Смерть
Неизвестно
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