Мандичева (Гончарова) Соломонида Максимовна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Максим
Мать: не указана
Украина, Полтавская губерния, местечко Решетиловка
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мандич (мандыч) Георгий Васильев
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Украина, Полтавская губерния, местечко Решетиловка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Мандич Аввакум Васильевич
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Украина, Николаевская область, г. Очаков (Херсонская губерния)
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Украина, Николаевская область, г. Очаков (Херсонская губерния)
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мандич Василий Никитин
Смерть
Неизвестно