Зяблов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблов Иван Иванов

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: Зяблов Иван Агеев

Мать: Зяблова Аксинья Кузьмина

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Зяблов Аким Иванов

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Зяблов Фрол Иванов

Мать ребёнка: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Зяблов Никифор Иванов

Мать ребёнка: Зяблова Пелагея Харитонова

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова Пелагея Харитонова

Смерть
Неизвестно
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