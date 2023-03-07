Зяблов Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: Зяблов Иван Агеев
Мать: Зяблова Аксинья Кузьмина
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Зяблов Аким Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Зяблов Фрол Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759 ст.
Мать ребёнка: Зяблова Пелагея Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно