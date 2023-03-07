Орлова Фекла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Орлова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колдина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Орлов Василий Егорович
Смерть
Неизвестно