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Орлова Фекла

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Место рождения

Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлыкова Орлова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Василий Егорович

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колдина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Орлов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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