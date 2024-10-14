Попов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюханова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1995

Дочь: Попова Анна Александровна

Мать ребёнка: Брюханова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
30.10.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брюханова Ольга Петровна

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