Попов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брюханова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1995
Дочь: Попова Анна Александровна
Мать ребёнка: Брюханова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
30.10.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брюханова Ольга Петровна