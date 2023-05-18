Данилов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1982
Дочь: Черемисинова Екатерина
Мать ребёнка: Данилова Лилия
Рождение ребёнка
09.10.1983
Сын: Данилов Владислав
Мать ребёнка: Данилова Лилия
Рождение ребёнка
29.05.1987
Сын: Данилов Степан
Мать ребёнка: Данилова Лилия