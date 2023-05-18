Данилов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Анатолий

Данилов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1982

Дочь: Черемисинова Екатерина

Мать ребёнка: Данилова Лилия

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.10.1983

Сын: Данилов Владислав

Мать ребёнка: Данилова Лилия

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.05.1987

Сын: Данилов Степан

Мать ребёнка: Данилова Лилия

Канск, город Канск, Красноярский край
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