Genis (Kogan (כהן)) Liza (Rukhlya) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Genis (Kogan (כהן)) Liza (Rukhlya)

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

11.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1906

Отец: Kogan (כהן) Bentsion

Мать: Kogan (כהן) Lana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Genis Godel

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Genis Godel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Genis Godel

Смерть
Неизвестно
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