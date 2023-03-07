Genis (Kogan (כהן)) Liza (Rukhlya)
Место рождения
Дата рождения11.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1906
Отец: Kogan (כהן) Bentsion
Мать: Kogan (כהן) Lana
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Genis Godel
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Genis Godel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Genis Godel
Смерть
Неизвестно