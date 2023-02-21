Петюхов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петюхов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.

Дочь: Петюхова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Петюхова Анна Михайловна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Крестьянин сельца Глубочки Полянской волости Белевского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петюхова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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