Петюхов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1900 ст.
Дочь: Петюхова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Петюхова Анна Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Крестьянин сельца Глубочки Полянской волости Белевского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петюхова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно