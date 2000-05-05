Болдырев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1935
Дата смерти05.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1935
Отец: Болдырев Андрей
Рождение ребёнка
13.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.05.2000