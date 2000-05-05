Болдырев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1935

Дата смерти

05.05.2000

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1935

Отец: Болдырев Андрей

Мать: Болдырева (Болдырева) Ольга

Рождение ребёнка
13.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.05.2000

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