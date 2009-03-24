Сизова (Савицкая) Светлана Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Савицкая) Светлана Леонтьевна

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Место рождения

Николаевская обл., Голая

Дата рождения

16.11.1937

Дата смерти

24.03.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевская обл., Голая
Рождение ребёнка
22.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизов Николай Андреевич

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Николай Андреевич

Кутаиси
Смерть
24.03.2009
Германия, Ганновер
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