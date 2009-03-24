Сизова (Савицкая) Светлана Леонтьевна
Место рожденияНиколаевская обл., Голая
Дата рождения16.11.1937
Дата смерти24.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Николаевская обл., Голая
Рождение ребёнка
22.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сизов Николай Андреевич
Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Кутаиси
Смерть
24.03.2009
Германия, Ганновер