Колосова Светлана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1957
Дата смерти17.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1957
Отец: Рыков Валентин
Мать: Колосова Галина Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуманков Сергей Александрович
Бессоново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2022