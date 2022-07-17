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Колосова Светлана Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1957

Дата смерти

17.07.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1957

Отец: Рыков Валентин

Мать: Колосова Галина Иванова

Рождение ребёнка
20.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуманков Сергей Александрович

Бессоново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуманков Сергей Александрович

Смерть
17.07.2022
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