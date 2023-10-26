Афимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

С 1795 по 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

ВР
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Место
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Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сергей Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Степанович

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
С 1795 по 1825

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