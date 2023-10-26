Афимья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиС 1795 по 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Сергей Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Степанович
Смерть
С 1795 по 1825