Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Козма Иванов

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник Иван Васильев 43у него жена Ксения Алексеева 42, вз... Показать все
Работа или профессия
Между 1777 и 1782
священник церкви Смоленской Пресвятой Богородицы | ГАЯО, фонд 230 опись 13 дело 1782гРС СЦС церквей сел Борисоглебского уезда за 1782гс. Марфиноружная церковь Смоленской Пресвятой БогородицыСвященник ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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