Ранеткин Василий Борисович
Место рождения
Дата рождения23.04.1894 ст.
Дата смерти25.07.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1894 ст.
Отец: Ранеткин Борис Иванович
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Крещение
24.04.1894 ст.
Восприемники: по жениху той-же деревни солдат Василий Борисович Ранеткин и крестьянская девица Матрона Борисовна. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894,... Показать все
Смерть
25.07.1894 ст.
Возраст - 3 месяца. От скарлатины. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Похороны
26.07.1894 ст.
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.