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Ранеткин Василий Борисович

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Место рождения

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.04.1894 ст.

Дата смерти

25.07.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1894 ст.

Отец: Ранеткин Борис Иванович

Мать: Ранеткина Мария Сергеевна

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Крещение
24.04.1894 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: по жениху той-же деревни солдат Василий Борисович Ранеткин и крестьянская девица Матрона Борисовна. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894,... Показать все
Смерть
25.07.1894 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 3 месяца. От скарлатины. ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
Похороны
26.07.1894 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
ф. 230, Оп. 11. т.10, д.2052 МК церкви с. Кадановский погост Угличского уезда за 1894, 1896, 1897, 1901, 1904-1908 годы.
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