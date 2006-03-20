Белова Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Лариса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1926

Дата смерти

20.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1926

Отец: Ладыгин Николай Васильевич

Мать: Тимашова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1957

Дочь: Лебедева Галина Андреевна

Отец ребёнка: Белов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенкова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Белов Андрей Андреевич

Смерть
20.03.2006
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