Белова Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1926
Дата смерти20.03.2006
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1926
Отец: Ладыгин Николай Васильевич
Мать: Тимашова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1957
Дочь: Лебедева Галина Андреевна
Отец ребёнка: Белов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенкова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Белов Андрей Андреевич
Смерть
20.03.2006