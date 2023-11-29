Карлагин Степанида Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагин Степанида Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Карлагин Григорий Никитин

Отец ребёнка: Карлагин Никита Андреев

Хмелевая, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
25.08.1847

Дочь: (Карлагин) Апросинья Никитина

Отец ребёнка: Карлагин Никита Андреев

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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