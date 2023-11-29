Карлагин Степанида Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Карлагин Григорий Никитин
Отец ребёнка: Карлагин Никита Андреев
Хмелевая, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
25.08.1847
Дочь: (Карлагин) Апросинья Никитина
Отец ребёнка: Карлагин Никита Андреев
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно