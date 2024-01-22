Кручина Алексей Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручина Алексей Геннадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2010

Дочь: Кручина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.06.2016

Сын: Кручина Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Погорелова Лилия

Рождение ребёнка
16.08.2020

Дочь: Кручина Арина Аоексеевна

Мать ребёнка: Погорелова Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погорелова Лилия

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