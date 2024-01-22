Кручина Алексей Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.2010
Дочь: Кручина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.2016
Сын: Кручина Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Погорелова Лилия
Рождение ребёнка
16.08.2020
Дочь: Кручина Арина Аоексеевна
Мать ребёнка: Погорелова Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Погорелова Лилия