Волкова (Лазарева) Кристина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Лазарева) Кристина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2010

Сын: Бабаков Федор Романович

Отец ребёнка: Бабаков Роман Сергеевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.2021

Сын: Волков Михаил Владиславович

Отец ребёнка: Волков Владислав Николаевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владислав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаков Роман Сергеевич

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