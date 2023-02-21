Волкова (Лазарева) Кристина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.2010
Отец ребёнка: Бабаков Роман Сергеевич
Рождение ребёнка
10.11.2021
Сын: Волков Михаил Владиславович
Отец ребёнка: Волков Владислав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно