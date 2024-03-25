Щербаков Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Щербакова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Щербакова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Неизвестно
Смерть
Неизвестно