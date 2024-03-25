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Щербаков Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Гавриил Осипович

Мать: Щербакова Марфа Екимовна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Щербакова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно

Рождение ребёнка
1960

Сын: Щербаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Щербакова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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