Копрова Акулина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Копров Николай Иванович
Крепостной крестьянин помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Копрова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Копров Николай Иванович
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно