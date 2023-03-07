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Копрова Акулина Матвеевна

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Копров Петр Николаевич

Отец ребёнка: Копров Николай Иванович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крепостной крестьянин помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Копрова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Копров Николай Иванович

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копров Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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