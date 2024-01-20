Вологдин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смерти20.01.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Вологдин Отец
Мать: Вологдина Галина
Рождение ребёнка
30.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.01.2024