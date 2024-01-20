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Вологдин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

20.01.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Вологдин Отец

Мать: Вологдина Галина

Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.01.2024
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