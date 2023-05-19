Некрасов Алексей Павлов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти03.06.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Некрасов Павел Иванович
Мать: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
31.01.1845
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
01.07.1851
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
01.10.1852
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
26.01.1854
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева
Рождение ребёнка
28.03.1855
Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1855
Причина смерти: чахоткою