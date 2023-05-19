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Некрасов Алексей Павлов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

03.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Некрасов Павел Иванович

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.01.1845

Жена: Некрасова Наталия Григорьева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Некрасов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1851

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1852

Сын: Некрасов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1854

Сын: Некрасов Семен Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1855

Сын: Некрасов Яков Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Наталия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.06.1855
Причина смерти: чахоткою
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