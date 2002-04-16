Виноградова Никифорова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1926
Дата смерти16.04.2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1948
Дочь: Никифорова Зайцева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1950
Дочь: Никифорова Платонова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Никифорова Калинина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1960
Сын: Никифоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Смерть
16.04.2002