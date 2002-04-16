Виноградова Никифорова Мария Васильевна 21.01.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградова Никифорова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1926

Дата смерти

16.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926

Отец: Виноградов Василий Васильевич

Мать: Иванова Виноградова Балбукова Прыткова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1948

Дочь: Никифорова Зайцева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1950

Дочь: Никифорова Платонова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Никифорова Калинина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1960

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Смерть
16.04.2002

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