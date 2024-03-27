Сулейманов Файзрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Файзрахман

Место рождения

Оренбургская губ., Оренбургский уезд, Каргалинская вол., с. Каргалино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская губ., Оренбургский уезд, Каргалинская вол., с. Каргалино
Рождение ребёнка
1904

Сын: Сулейманов Гатаулла

Мать ребёнка: Сулейманова Ямал

Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Каримова Зайнаб Файзрахмановна

Мать ребёнка: Сулейманова Ямал

Смерть
Неизвестно
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