Сулейманов Файзрахман
Место рожденияОренбургская губ., Оренбургский уезд, Каргалинская вол., с. Каргалино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Оренбургская губ., Оренбургский уезд, Каргалинская вол., с. Каргалино
Рождение ребёнка
1904
Сын: Сулейманов Гатаулла
Мать ребёнка: Сулейманова Ямал
Саратовская обл., Россия
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Каримова Зайнаб Файзрахмановна
Мать ребёнка: Сулейманова Ямал
Смерть
Неизвестно