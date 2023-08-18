Тятова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятов Иван

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тятов Трофим

Отец ребёнка: Тятов Иван

Рождение ребёнка
1786

Сын: Тятов Герасим

Отец ребёнка: Тятов Иван

Рождение ребёнка
1799

Сын: Тятов Дмитрий

Отец ребёнка: Тятов Иван

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тятов Василий

Отец ребёнка: Тятов Иван

Рождение ребёнка
1813

Сын: Тятов Федор

Отец ребёнка: Тятов Иван

Смерть
Неизвестно

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