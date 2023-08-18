Тятова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тятов Иван
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тятов Трофим
Отец ребёнка: Тятов Иван
Рождение ребёнка
1786
Сын: Тятов Герасим
Отец ребёнка: Тятов Иван
Рождение ребёнка
1799
Сын: Тятов Дмитрий
Отец ребёнка: Тятов Иван
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тятов Василий
Отец ребёнка: Тятов Иван
Рождение ребёнка
1813
Сын: Тятов Федор
Отец ребёнка: Тятов Иван
Смерть
Неизвестно