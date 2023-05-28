Сараев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Юрий Егорович

Мать ребёнка: Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Сергей Егорович

Мать ребёнка: Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Вячеслав Егорович

Мать ребёнка: Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Виктор Егорович

Мать ребёнка: Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева (Ладыгина) Зоя Романовна

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