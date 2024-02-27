Кухарева (Рыжко) Наталья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.?
Дочь: Шакалова (Кухарева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кухарев Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Круглики, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
06.07.2007
Дочь: Кухарева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кухарев Михаил Николаевич
Горки, Горецкий район, Могилёвская область