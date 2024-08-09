Моисеева Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.
Дочь: (Моисеева) Гликерья Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр Галактионович
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.
Дочь: (Моисеева) Анисья Петровна
Отец ребёнка: Моисеев Петр Галактионович
Смерть
Неизвестно