Моисеева Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Петр Галактионович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1702 ст.

Дочь: (Моисеева) Гликерья Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр Галактионович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1706 ст.

Дочь: (Моисеева) Анисья Петровна

Отец ребёнка: Моисеев Петр Галактионович

Климовская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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