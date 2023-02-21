Ненарокова Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Секлетия Ивановна
Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненароков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненароков Степан Иванович
Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич
Сухоречье
Смерть
Неизвестно