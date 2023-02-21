Ненарокова Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненарокова Наталья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Макар Иванович

Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Секлетия Ивановна

Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненароков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Марк Иванович

Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Степан Иванович

Отец ребёнка: Ненароков Иван Андреевич

Сухоречье
Смерть
Неизвестно
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