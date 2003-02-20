Душин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1918
Дата смерти20.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1918
Отец: Душин Михаил Яковлевич
Мать: Душина Анисья Максимовна
Рождение ребёнка
16.08.1946
Рождение ребёнка
30.12.1947
Рождение ребёнка
16.04.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2003
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан