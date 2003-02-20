Душин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1918

Дата смерти

20.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1918

Отец: Душин Михаил Яковлевич

Мать: Душина Анисья Максимовна

Рождение ребёнка
16.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душина Алевтина Алексеевна

Рождение ребёнка
30.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душина Алевтина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Душина Алевтина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Душина Алевтина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Душина Алевтина Алексеевна

Смерть
20.02.2003
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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