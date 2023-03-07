Дуленина (Ершова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуленина (Ершова) Мария

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Место рождения

Тестово, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ершов -

Мать: не указана

Тестово, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.12.1913

Сын: Дуленин Василий Иванович

Отец ребёнка: Дуленин Иван

Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуленин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дуленин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дуленин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуленин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дуленин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Дуленин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Дуленин Иван

Смерть
Неизвестно
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