Дуленина (Ершова) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ершов -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1913
Отец ребёнка: Дуленин Иван
Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуленин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дуленин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дуленин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Дуленин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Дуленин Иван
Смерть
Неизвестно