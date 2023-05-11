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Баранова Мария Геннадьевна
Баранова Мария Геннадьевна
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Место рождения
Люберцы
, Люберцы, Московская область
Дата рождения
06.08.1988
Пол
Женский
Отец
Баранов Геннадий Алексеевич
1964 г.р.
Мать
Баранова (Моисеева) Елена Альбертовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1988
Отец:
Баранов Геннадий Алексеевич
Мать:
Баранова Елена Альбертовна
Люберцы
, Люберцы, Московская область
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