Соловьева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1942

Сын: Соловьев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Смирнова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Соловьев Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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