Соловьева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1942
Сын: Соловьев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Смирнова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Соловьев Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Вадим Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно