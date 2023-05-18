Хоружко Иосиф Демьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоружко Иосиф Демьянов

Хоружко Иосиф Демьянов

Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

19.07.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Хоружко Демьян Яковов

Мать: Хоружко Дарья

Ботово, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
29.01.1811

Жена: Хоружко Устинья Антонова

Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1813

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Любовь Осипова

Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Хоружко Микита Осипов

Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Хоружко Данило Иосифов

Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова

Рождение ребёнка
08.11.1824

Сын: Хоружко Михаил Осипов

Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пруся Осипова

Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
19.07.1841
Ботово, Пинский район, Брестская область
Похороны
Неизвестно
на приходском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close