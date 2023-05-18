Хоружко Иосиф Демьянов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти19.07.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Хоружко Демьян Яковов
Мать: Хоружко Дарья
Бракосочетание
29.01.1811
Жена: Хоружко Устинья Антонова
Погост-Загородский, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.01.1813
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Любовь Осипова
Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова
Рождение ребёнка
08.11.1824
Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пруся Осипова
Мать ребёнка: Хоружко Устинья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
19.07.1841
Похороны
Неизвестно
на приходском кладбище