Федюшкин Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1919
Дочь: Федюшкина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Федюшкина Марина Гаврииловна
Место жительства
1919
Юшта, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Крестьянин села Юшты Спасского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно