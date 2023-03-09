Федюшкин Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федюшкин Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1919

Дочь: Федюшкина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Федюшкина Марина Гаврииловна

Место жительства
1919
Юшта, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Крестьянин села Юшты Спасского уезда Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюшкина Марина Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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