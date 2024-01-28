Балдина Христина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Сын: Балдин (Фомичев) Панкрат Кириллович
Отец ребёнка: Балдин (Фомичев) Кирилл Кузьмич
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно