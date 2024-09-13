Болданкова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болданкова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болданков Игнат Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болданков Игнат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болданков Игнат Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1904

Сын: Болданков Прокопий Игнатович

Отец ребёнка: Болданков Игнат Иванович

Смерть
Неизвестно

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