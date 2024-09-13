Болданкова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болданков Игнат Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болданков Игнат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1904
Сын: Болданков Прокопий Игнатович
Отец ребёнка: Болданков Игнат Иванович
Смерть
Неизвестно