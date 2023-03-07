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Тарасова Доминика Никитична

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Место рождения

Покровское, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Тарасов Никита

Мать: Тарасова Госпожа

Покровское, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.05.1893

Муж: Вавилин Иоанн Семёнович

Покровское, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1894

Дочь: Вавилина Евфросиния Иоановна

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Покровское, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Вавилина Анна Иоановна

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
20.07.1900

Сын: Вавилин Илия Иоанович

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
07.08.1901

Дочь: Вавилина Васса Иоановна

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
24.05.1904

Сын: Вавилин Георгий Иоанович

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
05.01.1907

Сын: Вавилин Иоанн Иоанович

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
03.07.1909

Дочь: Вавилина Ольга Иоановна

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
22.06.1913

Дочь: Вавилина Агрипина Иоановна

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
11.10.1916

Дочь: Вавилина Параскева Иоановна

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Рождение ребёнка
14.06.1919

Сын: Вавилин Тихон Иоанович

Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович

Смерть
Неизвестно
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