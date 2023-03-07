Тарасова Доминика Никитична
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Тарасов Никита
Мать: Тарасова Госпожа
Бракосочетание
09.05.1893
Рождение ребёнка
18.09.1894
Дочь: Вавилина Евфросиния Иоановна
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Вавилина Анна Иоановна
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
20.07.1900
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
07.08.1901
Дочь: Вавилина Васса Иоановна
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
24.05.1904
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
05.01.1907
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
03.07.1909
Дочь: Вавилина Ольга Иоановна
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
22.06.1913
Дочь: Вавилина Агрипина Иоановна
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
11.10.1916
Дочь: Вавилина Параскева Иоановна
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Рождение ребёнка
14.06.1919
Отец ребёнка: Вавилин Иоанн Семёнович
Смерть
Неизвестно