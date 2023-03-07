Оглоблина Васса
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Оглоблин (приемыш , Осужден И В Бегах) Петр Ионович
Отец ребёнка: Оглоблин Илья Павлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Оглоблин Илья Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно