Оглоблина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Васса

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оглоблин (приемыш , Осужден И В Бегах) Петр Ионович

Отец ребёнка: Оглоблин Илья Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Оглоблин Илья Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Илья Павлович

Смерть
Неизвестно
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