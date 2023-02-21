Сулоева (Мельникова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Смирнова Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Сулоев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лемехова Клавдия
Отец ребёнка: Сулоев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грибкова Мария
Отец ребёнка: Сулоев Иван Васильевич