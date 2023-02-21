Сулоева (Мельникова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулоева (Мельникова) Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Смирнова Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Сулоев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемехова Клавдия

Отец ребёнка: Сулоев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибкова Мария

Отец ребёнка: Сулоев Иван Васильевич

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