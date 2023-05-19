Посохин Мина Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти16.11.1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Посохин Василий Яковлев
Мать: Посохина Пелагея Михеева
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Елена Миняева
Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Посохин Филипп Миняя
Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
11.02.1748
Сын: Посохин Влас Минов
Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Посохин Иуда Миняя
Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
07.04.1753
Сын: Посохин Егор Миняев
Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Праскева Миняева
Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.11.1781