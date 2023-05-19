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Посохин Мина Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

16.11.1781

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Посохин Василий Яковлев

Мать: Посохина Пелагея Михеева

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Елена Миняева

Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Посохин Филипп Миняя

Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1748

Сын: Посохин Влас Минов

Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Посохин Иуда Миняя

Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1753

Сын: Посохин Егор Миняев

Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Праскева Миняева

Мать ребёнка: Посохина Устинья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Устинья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.11.1781
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