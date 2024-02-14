Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Судоргина) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1876

Муж: Федосов Павел Минаевич

Рождение ребёнка
22.09.1877

Сын: Федосов Иван

Отец ребёнка: Федосов Павел Минаевич

Рождение ребёнка
30.03.1889

Сын: Федосов Иван

Отец ребёнка: Федосов Павел Минаевич

Рождение ребёнка
04.05.1894

Сын: Федосов Иван

Отец ребёнка: Федосов Павел Минаевич

Рождение ребёнка
03.09.1895

Сын: Федосов Иосиф

Отец ребёнка: Федосов Павел Минаевич

Рождение ребёнка
09.12.1897

Дочь: (Федосова) Анастасия

Отец ребёнка: Федосов Павел Минаевич

Смерть
Неизвестно

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