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Зайцева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренков Трифан Васильевич

Отец ребёнка: Буренков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буренков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Буренков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буренкова (Буренкова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Буренков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Буренков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буренкова (Буренкова) Ефрасинья Васильевна

Отец ребёнка: Буренков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буренков Василий

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Буренкова (Буренкова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Буренков Василий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Буренкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Буренков Василий

Смерть
Неизвестно

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