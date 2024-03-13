Зайцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренков Трифан Васильевич
Отец ребёнка: Буренков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буренков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Буренков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буренкова (Буренкова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Буренков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буренкова (Буренкова) Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Буренков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буренкова (Буренкова) Ефрасинья Васильевна
Отец ребёнка: Буренков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буренков Василий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Буренкова (Буренкова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Буренков Василий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Буренкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Буренков Василий
Смерть
Неизвестно