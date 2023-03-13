Рачкова Марья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРачкова Марья Дмитриева

Рачкова Марья Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рачкова Ульяна

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рачковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Рачковъ Трифанъ

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1906

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1908

Сын: Рачковъ Исаакъ

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Рачковъ Иванъ

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачковъ Тимофей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close