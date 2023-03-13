Рачкова Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рачкова Ульяна
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рачковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Рачковъ Трифанъ
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
22.03.1906
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
10.04.1908
Сын: Рачковъ Исаакъ
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
31.05.1910
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Рачковъ Иванъ
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Рождение ребёнка
13.01.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рачковъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рачковъ Тимофей