Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коврижных Харитон
Отец ребёнка: Коврижных Федор
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Коврижных Федор
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Коврижных Федор
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Коврижных Федор
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Коврижных Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Федор
Смерть
Неизвестно