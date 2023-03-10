Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Коврижных Харитон

Отец ребёнка: Коврижных Федор

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Коврижных Федор

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Коврижных Федор

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Коврижных Федор

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: Коврижных Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Федор

Смерть
Неизвестно
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