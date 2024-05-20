Журавлев Иван Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1919

Сын: Журавлев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
ГАСК Ф.135 Оп.78 Д.257 Восприемники: Погорелый Матвей Дмитриевич Галушка Наталия Васильевна
Смерть
Неизвестно

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