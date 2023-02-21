Аткин Семен Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аткин Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1950
Мать ребёнка: Аткина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
05.09.1953
Мать ребёнка: Аткина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аткина Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Аткина Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аткина Елена Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно