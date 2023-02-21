Аткин Семен Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аткин Семен Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аткин Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1950

Сын: Аткин Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Аткина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
05.09.1953

Сын: Аткин Валентин Семёнович

Мать ребёнка: Аткина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аткина Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Аткина Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аткина Елена Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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