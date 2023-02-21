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(Ортюкова) Анастасия
(Ортюкова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1978
Пол
Женский
Отец
Ортюков Анатолий
1938 г.р.
Мать
Ортюкова (Панова) Галина
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1978
Отец:
Ортюков Анатолий
Мать:
Ортюкова Галина
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