(Ортюкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ортюкова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1978

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1978

Отец: Ортюков Анатолий

Мать: Ортюкова Галина

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